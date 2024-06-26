В Касимове врача-терапевта осудят за превышение полномочий

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Касимове врача-терапевта осудят за превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, участковый врач-терапевт внес в официальные документы заведомо ложные сведения о прохождении диспансеризации 6 пациентами. Отмечается, что он сделал это ради получения премии.

В результате были существенно нарушены права и законные интересы граждан в области охраны здоровья, а также подорван авторитет указанного учреждения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.