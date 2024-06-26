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В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу и массовую драку

В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу и массовую драку. Об этом в среду, 26 июня, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, они услышали выстрелы. После этого посетители забежали внутрь ресторана. В это время на улице началась драка, на место съехались машины. При этом участники потасовки успели скрыться до приезда полиции, задержаний не проводилось.

Свидетели утверждают, что одному мужчине выстрелили из травматического пистолета в ногу, другому пуля попала в грудь.