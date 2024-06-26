Учащиеся РГАТУ стали участникам первого Форума рязанского студенчества

Учащиеся Рязанского государственного университета имени П. А. Костычева стали участникам первого Форума рязанского студенчества. Событие состоялось в июне 2024 года, его организовало региональное правительство и комитет по делам молодежи при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках реализации федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование».

350 студентов старших курсов вузов и колледжей города собрались, чтобы обменяться опытом и предложить интересные идеи для развития региона.

Программа Форума предусматривала встречу с первым заместителем Председателя Правительства Рязанской области Анной Росляковой, тренинги по психологии, мастер-классы, разработку проектов и концерт лауреатов регионального этапа и всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который стал завершением мероприятия.

Отличившимся студентам выпускных курсов образовательных организаций региона вручили награды «Лучший выпускник 2024 года», в числе которых «пятерка» студентов Рязанского агротехнологического университета: Дарья Бышова, Раджан Исмаев, Никита Киселев, Александр Разумов и Иван Кузьмин.

«Именно вы — будущее нашего региона, вам здесь работать и дальше развивать Рязанскую область, обеспечивая тем самым продовольственную безопасность рязанского края и России. Мы в вас верим!», — поздравил награжденных ректор РГАТУ Александр Шемякин.