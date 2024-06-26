Рязанский кардиодиспансер получил партию вакцины от пневмококка

Бактерия вызывает пневмонию.

Рязанский кардиодиспансер получил партию вакцины от пневмококка. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Бактерия пневмококк чаще всего вызывает пневмонию. Прививка защищает от инфекции и последующего возможного заболевания.

«Вакцина очень хорошо предотвращает тяжелые формы заболевания, требующие длительной госпитализации и порой приводящие к смертельным исходам. С 2014 года вакцинация против пневмококковой инфекции включена в Национальный календарь профилактических прививок РФ», — отметил главный врач кардиологического диспансера Александр Данилов.