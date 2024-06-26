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Рязанские полицейские предотвратили нападение на женщину
Сожитель угрожал ее зарезать, дебошира задержали.

Рязанские полицейские предотвратили нападение на женщину. Об этом в среду, 26 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 36-летняя жительница Новомичуринска и сообщила, что дома нетрезвый сожитель угрожает ее зарезать.

Правоохранители вместе с заявительницей зашли в жилище и выяснили, что 33-летний мужчина сбежал. Вскоре силовики разыскали его и доставили в отдел.

По предварительной информации, дебошир устроил застолье в доме женщины. Они выпили и хозяйка заговорила о бывшем возлюбленном. Мужчине не понравились эти воспоминания и он потребовал прекратить разговор. Возникла ссора, в ходе которой нетрезвый мужчина схватил нож и пригрозил зарезать возлюбленную, если она не замолчит. Испугавшись за свою жизнь, женщина убежала и обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишения свободы на срок до 2 лет.