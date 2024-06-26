Рязанская полиция опровергла информацию о нападающих на горожан неизвестных

Отмечается, что инцидент снят в другом регионе.

Рязанская полиция опровергла информацию о нападающих на горожан неизвестных. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

«26 июня в социальных сетях и средствах массовой информации начала распространяться информация о том, что якобы в Рязани неизвестные нападают на людей. Указанные сведения не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снимки сделаны в другом регионе.

Напомним, ранее рязанцы сообщили о неизвестных, нападающих на людей.