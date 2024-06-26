Рязанская полиция ищет очевидцев двух ДТП с мотоциклами

Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Следственное управление УМВД России по Рязанской области ищут свидетелей двух ДТП. Объявление появилось на сайте ведомства.

Первое ДТП произошло в Скопине 18 июня 2023 года, примерно в 20:40. Около дома № 152 по улице Карла Маркса скопинка на Ford Focus столкнулась с мотоциклом «Рейсер 300», которым управлял 36-летний местный житель. В результате водитель мотоцикла получил травмы, его доставили в медучреждение.

Вторая авария случилась в селе Исады Спасского района 2 июня 2024 года, примерно в 19:30. Около дома № 35 по улице Василия Игонина 18-летний москвич на мотоцикле «BSE z-7» совершил столкновение с мопедом «Альфа» под управлением 14-летнего подростка. В результате водитель и пассажир мотоцикла «BSE z-7», а также 14-летний пассажир мопеда «Альфа» получили травмы различной степени тяжести, их доставили в медучреждение.

Свидетелей происшествий просят обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.