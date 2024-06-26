Рязанку осудили за незаконное получение «чернобыльских» выплат

От государства она незаконно получила более 500 тысяч рублей.

Рязанку осудили за незаконное получение «чернобыльских» выплат. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, с марта 2014 года по август 2022 года жительница Александро-Невского района получала выплаты на двух малолетних детей. Отмечается, что подобные выплаты положены лицам, постоянно проживающим на загрязненной территории. Женщина была прописана в таком месте, но по факту жила в другом. От государства она незаконно получила более 500 тысяч рублей.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно.