Рязанцы возмутились состоянием пешеходного моста в поселке Шлаковый

Местные жители отмечают, что дощатый настил прогнил и начал ломаться.

Рязанцы возмутились состоянием пешеходного моста в поселке Шлаковый. Об этом в среду, 26 июня, сообщил Telegram-канал «Рязань».

"Обратите внимание на мостик у перехода через железную дорогу от НИТИ в поселке Шлаковый. Он находится в аварийном состоянии, пару лет назад сделали настил из досок, но они прогнили и начали ломаться. Там постоянно проходит очень много народа, вы хотите повторения трагедии на мостике через Плетенку?", — написал автор поста.

Фото: Telegram-канал «Рязань»