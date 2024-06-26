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Рязанцы распробовали балтийскую кухню и стали ездить в Калининград на 41% чаще

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса МТС Travel изучила путешествия жителей Рязанской области в Калининград в 2024 году. Количество поездок в регион за шесть месяцев 2024 года выросло на 41% в годовом сопоставлении. В числе прочих туристических моментов рязанцы распробовали балтийскую кухню, по ней МТС составил гастрономический путеводитель.

В гастрогиде собраны более 50 ресторанов и кафе Калининграда разной ценовой категории. Здесь можно найти тематические подборки заведений, которые помогут выбрать место под индивидуальный запрос: рестораны с традиционными кенигсбергскими блюдами, места с лучшими завтраками, заведения с морепродуктами и бюджетные кафе. Гастроточки отобраны в путеводитель на основе отзывов гостей и мнений локальных экспертов. С помощью инструментов Big Data и искусственного интеллекта сервис отбирает в открытых источниках заведения со средней оценкой не ниже 4 баллов по пятибалльной шкале. Далее рестораны с высокими оценками верифицируют местные гастроэксперты.

Из гастрономического путеводителя туристы узнают, где стоит попробовать кенигсбергские клопсы, виштынецких сига и ряпушку, настоящую балтийскую уху и строганину из пеламиды. Кроме того, цифровой помощник подскажет, где узнать все о марципане и продегустировать ремесленные сыры. В онлайн-гиде можно также найти советы и рекомендации экспертов балтийской кухни, представителей ресторанной отрасли, фудблогеров и гастроэнтузиастов, которые принимали участие в его создании.

«Туристы из Рязанской области вместе с москвичами являются лидерами по росту числа путешествий из Центральной России в Калининград в 2024 году. Это говорит о том, что данное направление оказалось интересным и удобным по транспортной доступности. Чтобы туристам было комфортнее изучать регион, мы запустили гастрономический путеводитель. В большинстве регионов России запущены бесплатные цифровые гиды, ссылку на которые получают все иногородние туристы в приветственном SMS-сообщении. В них много полезной информации и сервисов. Например, с помощью сервиса по поиску отелей МТС Travel можно легко и безопасно забронировать номера или гостевые дома в популярных туристических местах, выстроить свой авторский маршрут и составить примерный бюджет путешествия», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Абоненты МТС получают ссылку на гастрономический путеводитель МТС Travel в SMS. Сообщение приходит путешественникам и местным жителям в локациях, где сосредоточено больше всего гастроточек. Абонентам других операторов гид доступен по прямой ссылке.

МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».

Фото МТС