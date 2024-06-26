Пенсионерка из Рязани перевела мошенникам 1,1 млн рублей
Отмечается, что мошенник представился социальным работником. Он убедил женщину в необходимости срочно обменять старые банкноты на новые.
Пенсионерка из Рязани перевела мошенникам 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.
Отмечается, что мошенник представился социальным работником. Он убедил женщину в необходимости срочно обменять старые банкноты на новые. Она поверила и отдала ему свои сбережения.
«Никакой резкой замены привычной „городской серии“ на обновленные банкноты не требуется. Если кто-то говорит о такой необходимости, то это мошенник. Купюры образца 1997 года по-прежнему остаются законным средством платежа. Из активного оборота они будут выходить постепенно, по мере износа и загрязнения. Этот процесс займет не один год», — — предупредила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.