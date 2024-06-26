Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
24°
Птн, 28
26°
Сбт, 29
27°
ЦБ USD 87.81 0.53 27/06
ЦБ EUR 94.11 0.38 27/06
Нал. USD 88.15 / 89.31 26/06 18:30
Нал. EUR 96.85 / 97.21 26/06 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
7 370
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
10 382
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
13 470
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
14 594
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Пенсионерка из Рязани перевела мошенникам 1,1 млн рублей
Отмечается, что мошенник представился социальным работником. Он убедил женщину в необходимости срочно обменять старые банкноты на новые.

Пенсионерка из Рязани перевела мошенникам 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Отмечается, что мошенник представился социальным работником. Он убедил женщину в необходимости срочно обменять старые банкноты на новые. Она поверила и отдала ему свои сбережения.

«Никакой резкой замены привычной „городской серии“ на обновленные банкноты не требуется. Если кто-то говорит о такой необходимости, то это мошенник. Купюры образца 1997 года по-прежнему остаются законным средством платежа. Из активного оборота они будут выходить постепенно, по мере износа и загрязнения. Этот процесс займет не один год», — — предупредила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.