Нину Соломонову назначили главой администрации Спасского района
Решение принято на заседании районной думы. Кандидатуру Соломоновой поддержали единогласно.
Нину Соломонову назначили главой администрации Спасского района. Об этом сообщило
Решение было принято на заседании Спасской райдумы, оно прошло во вторник, 25 июня. На нем присутствовали зампред правительства Юлия Швакова (она курирует район), глава регионального минтерпола Жанна Фомина и депутат облдумы Сергей Гришков.
Кандидатуру Соломоновой депутаты поддержали единогласно.
Чиновница на муниципальной службе с 2020 года. Она работала в городской Думе и в администрации Рязани, в министерстве экономического развития Рязанской области. До назначения в Спасский район занимала должность первого заместителя министра экономического развития Рязанской области.