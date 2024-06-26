Нину Соломонову назначили главой администрации Спасского района

Решение принято на заседании районной думы. Кандидатуру Соломоновой поддержали единогласно.

Нину Соломонову назначили главой администрации Спасского района. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Решение было принято на заседании Спасской райдумы, оно прошло во вторник, 25 июня. На нем присутствовали зампред правительства Юлия Швакова (она курирует район), глава регионального минтерпола Жанна Фомина и депутат облдумы Сергей Гришков.

Кандидатуру Соломоновой депутаты поддержали единогласно.

Чиновница на муниципальной службе с 2020 года. Она работала в городской Думе и в администрации Рязани, в министерстве экономического развития Рязанской области. До назначения в Спасский район занимала должность первого заместителя министра экономического развития Рязанской области.