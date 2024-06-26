Небензя: Киев ответственен за гибель 192 детей на территории России

Политик отметил, что в этом году ВСУ уничтожили или повредили больше тысячи медицинских и образовательных учреждений в РФ.

Постоянный представитель РФ в ООН Небензя заявил, что Киев ответственен за гибель 192 детей на территории России. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, Киев ответственен за гибель 192 детей на территории России с февраля 2022 по апрель 2024 года.

Политик отметил, что в этом году ВСУ уничтожили или повредили больше тысячи медицинских и образовательных учреждений в РФ.