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Молодые исследователи РГАТУ будут сотрудничать с китайскими учеными

Заместитель председателя совета молодых ученых РГАТУ имени Костычева Анастасия Кутейникова посетила Китай в составе российской делегации молодых ученых и специалистов аграрных вузов России. Поездка состоялась в июне 2024 года. В ходе нее подписано соглашение о взаимном сотрудничестве молодых ученых России и Китая.

Диалог проходил на базе Хэйлунцзянской сельскохозяйственной академии наук. Стороны обозначили основные векторы взаимной интеграции научных исследований, в том числе по сельскохозяйственным направлениям. Визит завершился встречей российской делегации со специалистами КНР. На ней стороны обсудили научно-техническое сотрудничество в области возделывания, селекции и переработки сои.

Отмечается, что для РГАТУ сотрудничество с Хэйлунцзянской сельскохозяйственной академией наук может стать стратегическим. В 2024 году ученые университета уже приступили к работе по оптимизации технологии возделывания различных экотипов сои в условиях Рязанской области.