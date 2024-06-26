Минздрав одобрил клинические испытания нового препарата от ботулизма

Первоначально проведены исследования токсичности, безопасности и эффективности на моделях.

Минздрав одобрил клинические испытания нового препарата от ботулизма. Об этом в среду, 26 июня, сообщили «Известия».

Лекарство разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

«Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного. На доклиническом этапе проведены исследования токсичности, безопасности, эффективности на моделях, где препарат показал хорошие результаты», — сказал Михаил Мурашко.

Напомним, ранее в Москве людей массово госпитализировали с подозрением на ботулизм.