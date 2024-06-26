Минобр отреагировал на сообщение о закрытии десятых классов в Ермишинском районе

Ведомство в ответ на вопросы рязанцев о возможном закрытии всех десятых классов в районе сообщило, что за комплектование классов отвечают школы и управления образования муниципалитета.

Министерство образования Рязанской области отреагировало на сообщение о закрытии десятых классов в Ермишинском районе. Комментарий появился под постами в соцсетях.

Ведомство в ответ на вопросы рязанцев о возможном закрытии всех десятых классов в районе сообщило, что за комплектование классов отвечают школы и управления образования муниципалитета.

«В Ермишинском районе в 10 классы в сентябре планируют поступить 37 человек. При этом всего пять из них — ребята районных школ. Местное управление образования прорабатывает вопрос об открытии двух десятых класса в Ермишинской школе», — отметили в минобре региона.

В комментарии подчеркнули, что планируется организовать подвоз для всех детей из районных школ. По словам министерства, такое решение приняли для эффективной социализации детей.