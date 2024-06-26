Минфин не поддержал введение особого налогового режима для торговых центров

Авторы обращения предложили рассмотреть полную отмену или введение льготной ставки НДС для ТЦ, уравнение условий труда самозанятых и снижение ставки налога на имущество.

Минфин России не поддержал введение особого налогового режима для торговых центров. Об этом в среду, 26 июня, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что с таким предложением Союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана обратился в Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин. В обращении говорится о льготах, которые имеют в настоящее время маркетплейсы по сравнению с ТЦ. В связи с этим министерствам предлагается провести анализ этих преференций и разработать меры экономической поддержки для офлайн-розницы, которая испытывает конкурентное давление.

В качестве мер поддержки авторы обращения назвали полную отмену или введение льготной ставки НДС для ТЦ, уравнение условий труда самозанятых и снижение ставки налога на имущество.

«Поскольку для маркетплейсов не предусмотрено каких-либо особенностей в части налогообложения прибыли организаций, а также особенностей налогообложения НДС операций по реализации товаров, предложения об установлении особого режима налогообложения по налогу на прибыль и преференциального порядка налогообложения НДС организаций не поддерживаются», — объяснили в Минфине.