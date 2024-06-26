Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
20°
Чтв, 27
23°
Птн, 28
26°
ЦБ USD 87.81 0.53 27/06
ЦБ EUR 94.11 0.38 27/06
Нал. USD 88.80 / 89.31 26/06 17:25
Нал. EUR 96.85 / 97.21 26/06 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
7 195
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
10 148
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
13 297
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
14 427
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Минфин не поддержал введение особого налогового режима для торговых центров
Авторы обращения предложили рассмотреть полную отмену или введение льготной ставки НДС для ТЦ, уравнение условий труда самозанятых и снижение ставки налога на имущество.

Минфин России не поддержал введение особого налогового режима для торговых центров. Об этом в среду, 26 июня, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что с таким предложением Союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана обратился в Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин. В обращении говорится о льготах, которые имеют в настоящее время маркетплейсы по сравнению с ТЦ. В связи с этим министерствам предлагается провести анализ этих преференций и разработать меры экономической поддержки для офлайн-розницы, которая испытывает конкурентное давление.

В качестве мер поддержки авторы обращения назвали полную отмену или введение льготной ставки НДС для ТЦ, уравнение условий труда самозанятых и снижение ставки налога на имущество.

«Поскольку для маркетплейсов не предусмотрено каких-либо особенностей в части налогообложения прибыли организаций, а также особенностей налогообложения НДС операций по реализации товаров, предложения об установлении особого режима налогообложения по налогу на прибыль и преференциального порядка налогообложения НДС организаций не поддерживаются», — объяснили в Минфине.