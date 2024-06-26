Милонов призвал регламентировать увеличение губ для женщин

Он добавил, что процедуру должны проводить врачи, «а не какие-то шаболды со скальпелями».

Милонов призвал регламентировать увеличение губ для женщин. Об этом в среду, 26 июня, сообщило издание Москва24 .

По словам зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, инъекции должны проводить только квалифицированные специалисты. Он отметил, что запретить такие процедуры невозможно, потому что люди вправе корректировать какие-то особенности внешности.

«Необходимо, чтобы такие операции делали врачи, а не какие-то шаболды со скальпелями, которые не имеют соответствующего образования», — заявил депутат.

Он считает, что Минздрав должен выпустить соответствующее предписание о разумности выполнения операций. Нужен регламент, какой объем должен быть, какая величина, какой процент, уверен Милонов.

«Тогда даже безвкусные пэтэушницы, которым какой-то папик дал денег, перестанут превращаться в ночные кошмары наших дорог», — заключил он.