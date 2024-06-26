Командир спецназа «Ахмат» назвал вероятные сроки завершения СВО

По мнению Алаудинова, спецоперация завершится победой России.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов назвал возможные сроки завершения СВО. Об этом он сказал в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым».

По мнению Алаудинова, спецоперация завершится победой России.

«Я скажу, что я остаюсь при своем мнении: я больше, чем уверен, что в этом году мы СВО завершим», — сказал заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России.

Алаудинов добавил, что враг уже посыпался по всем фронтам, а российские подразделения каждые несколько дней захватывают новые населенные пункты.

Он отметил, что даже после победы России ей будут пытаться навредить, однако из этого ничего не выйдет.