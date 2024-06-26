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Депутаты Рязанской гордумы помогли членам Молодежного парламента, находящимся на СВО

К главе Рязанской гордумы Татьяне Панфиловой обратились члены Молодежного парламента при Рязанской Думе, находящиеся на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе органа власти.

Молодые парламентарии рассказали, что в результате обстрелов и пожаров на складе утрачены необходимые вещи. Депутаты думы собрали и отправили обмундирование медикаменты, автозапчасти. После этого им направили видеообращение-благодарность за помощь.

«Депутаты Рязанской городской Думы всегда готовы поддержать наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. Мы гордимся тем, что наши молодые парламентарии приняли такое важное решение и сейчас вносят свой вклад в защиту Родины. Мы находимся на постоянной связи с ребятами, стараемся оперативно реагировать на все их просьбы», — сказала Панфилова.

В 2024 году молодые парламентарии прошли курсы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, после чего отправились добровольцами в зону специальной военной операции.