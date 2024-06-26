Более половины молодых россиян могут откладывать не более 500₽ в месяц

Только каждый восьмой оставляет в сбережения 5 000₽.

Более половины молодых россиян могут откладывать не более 500₽ в месяц. Данные привели «Известия» со ссылкой на исследование негосударственного пенсионного фонда НПФ «Достойное будущее».

18% опрошенных признались, что для них комфортно откладывать от 1 тысячи до 2 тысяч рублей ежемесячно. Каждый седьмой респондент назвал сумму от 2 до 5 тысяч рублей в месяц, каждый восьмой — более 5 000₽.

В топ-3 самых популярных финансовых инструментов среди молодых россиян вошли банковский вклад (назвали 52% опрошенных), золото и драгметаллы (22%) и валюта (13%).

Основная мотивация откладывать деньги у молодого поколения — жить на пассивный доход после 35 лет.