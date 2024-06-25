Ветеран Великой Отечественной войны рязанец Иван Разоренов отметил 100-летний юбилей

Рязанец награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».

Ветеран Великой Отечественной войны рязанец Иван Разоренов отметил вековой юбилей. Об этом сообщила горадминистрация.

Иван Разоренов родился в селе Троицкое Захаровского района. Работал в МТС трактористом. Его призвали на фронт в 1942 году. Служил рядовым 339-й стрелковой дивизии, участвовал в битве за Сталинград. В 1944 году получил тяжелое ранение, которое привело к инвалидности, в результате чего вернулся домой. После войны работал в Захаровской МТС. Когда семья переехала в Рязань, Иван Разоренов устроился на фабрику «Рязаньвест», где проработал до пенсии. У ветерана есть сын, двое внуков и правнуки.

Рязанец награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».

С юбилеем именинника поздравил заместитель руководителя аппарата администрации Рязани Михаил Тихонский. Чиновник пожелал ветерану крепкого здоровья, бодрого настроения, тепла и заботы близких, а также вручил юбиляру букет и памятный подарок.