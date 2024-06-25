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В Тюменской области школьница сломала позвоночник во время урока физкультуры

В Тюменской области шестиклассница во время урока физкультуры сломала позвоночник. Об этом сообщил портал URA.ru.

«В декабре 2023 года ученица шестого класса местной школы на уроке физической культуры получила травму в виде компрессионного перелома тел 11 и 12 грудных позвонков первой степени, что причинило ее здоровью тяжкий вред. Суд взыскал со школы компенсацию в размере 150 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.

При этом уточняется, что во время случившегося на уроке не было учителя. Исполнение решение суда контролирует прокуратура.