В Свердловской области мужчина домогался до подростка и пытался скрыться от полицейских

В Свердловской области мужчина домогался до подростка и пытался скрыться от полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, мужчина приставал к 12-летней девочке на улице, а после пытался скрыться.

Его искали полицейские, представители общины и сотрудники ГАИ.

«Была погоня со стрельбой, которая привела педофила-шумахера в тупик у пруда на „Шайтанке“. Девочке оказали психологическую поддержку. Все моральные силы были брошены на то, чтобы помочь ей пережить этот тяжелый момент и восстановиться», — сообщили очевидец.