В Спасском районе рязанка украла около 80 тысяч рублей с карты знакомого

Женщине грозит до 6 лет колонии.

В Спасском районе рязанка украла около 80 тысяч рублей с карты знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 58-летний житель села Кутуково и сообщил, что с его банковского счета пропали деньги.

Оперативники выяснили, что за последние три месяца со счета рабочего несколько раз переводили деньги на один и тот же «чужой» счет. Полицейские выяснили, что этот счет принадлежит 32-летней жительнице Спасского района. Суммарно на ее счет было переведено 76200 рублей.

Следователь следственного подразделения отдела МВД России по Спасскому району возбудил уголовное дело. Женщине грозит до 6 лет колонии.