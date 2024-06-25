В Сараевском районе сгорела баня
Хозяева пытались потушить огонь сами, но не смогли и вызвали пожарных.
В Сараевском районе сгорела баня. Об этом сообщил ИД «Пресса».
Инцидент произошел во вторник, 25 июня, в селе Телятники.
Со слов очевидцев, возгорание началось сразу после того, как хозяева затопили баню. Сначала они пытались сами потушить огонь, но потом вызвали пожарных.
На место выезжали две единицы спецтехники и пять человек личного состава.
Строение спасти не удалось, но пожарные не дали огню распространиться на соседние здания.
Причины происшествия и ущерб установят специалисты.