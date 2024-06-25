В Санкт-Петербурге в квартире нашли трупы мужчины и женщины

В Санкт-Петербурге в квартире нашли трупы мужчины и женщины. Об этом сообщил портал 47news .

В понедельник, 24 июня, около 18:00 в полицию поступила информация о необходимости вскрыть дверь квартиры в доме № 13 на улице Генерала Хазова в Пушкине. Уточняется, что арендаторы не отвечали на звонки и на стук хозяйки.

По информации портала, внутри найдены трупы 35-летней женщины и 29-летнего мужчины. Предварительно следов насилия не зафиксировано. Рядом найдены следы белого порошка, образцы вещества увезли на экспертизу.

Причину смерти установит экспертиза. Проверку проводят полицейские и следственный отдел СК Петербурга.