В Рязанском перинатальном центре родилась «королевская» двойня

Общий вес детей 6380 граммов.

В Рязанском перинатальном центре родилась «королевская» двойня с общими весом детей 6380 граммов. Об этом во вторник, 25 июня, сообщила пресс-служба медучреждения.

«Дихориальная диамниотическая двойня-вариант многоплодной беременности, когда каждый малыш находится в своем плодном пузыре и у каждого своя плацента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что роженица чувствует себя хорошо и выписана домой. Новорожденные пока еще нуждаются в наблюдении врачей и проходят лечение в Перинатальном центре.