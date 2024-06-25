В Рязанской области в ДТП с перевернувшимся грузовиком пострадал мужчина

Авария произошла в понедельник, 24 июня, примерно в 18:00, на 477 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

В Рязанской области в ДТП с перевернувшейся машиной пострадал мужчина. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в понедельник, 24 июня, примерно в 18:00, на 477 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительной информации, 36-летний житель Владимирской области на грузовике Iveco Stralis с полуприцепом съехал с дороги. В дальнейшем машина опрокинулась.

В результате водитель с травмами обращался за медпомощью. По факту аварии полиция начала проверку.