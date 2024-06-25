В Рязанской области москвич устроил аварию, в которой пострадал человек

Ему назначили наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства.

В Рязанской области москвич устроил аварию, в которой пострадал человек. Об этом во вторник, 25 июня, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2022 года 44-летний обвиняемый, за рулем автомобиля Mazda CX, в Александро-Невском районе нарушил правила дорожного движение и столкнулся с ВАЗ 211440. В результате аварии 21-летний водитель отечественного автомобиля получил тяжкие телесные повреждения.

Житель Московской области признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему назначили наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Напомним, пресс-служба рязанской Госавтоинспекции сообщила, что в Александро-Невском районе столкнулись «Мазда» и «ВАЗ».