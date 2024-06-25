В Рязани задержали распространителя героина

На мужчину завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

В Рязани задержали подозреваемого в сбыте героина. Об этом сообщило региональное УМВД.

40-летнего мужчину задержали на улице 9-я Линия. По данным полицейских, мужчина, переселившийся несколько лет назад в Рязань из южного региона страны, занимался доставкой и распространением героина.

В одежде оперативники нашли сверток с порошкообразным веществом, после чего провели в его квартире обследование. В помещении полицейские изъяли пакет с оптовой партией героина, электронные весы, упаковочные материалы и средства связи, использовавшиеся в преступной деятельности.

Мужчина признался в работе на нелегальный интернет-магазин. Также он рассказал, что привез героин из Московской области. На улице Высоковольтной полицейские обнаружили еще один сверток с героином, который там спрятал злоумышленник.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают все звенья цепи распространения наркотиков.