В Рязани сгорела хозпостройка
Возгорание произошло на Московском шоссе. Площадь пожара — 70 квадратных метров.
В Рязани сгорела хозпостройка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Кадры с места пожара опубликовал Telegram-канал RZN_Life.
Вызов о возгорании поступил во вторник, 25 июня, в 0:02. Пожар локализовали в 0:39, открытое горение ликвидировали в 1:07. Огонь уничтожил хозпостройку на площади 70 квадратных метров.
Пострадавших нет.
Также в сети появились видео, как двое молодых людей пытались потушить возгорание до приезда спасателей.
К тушению огня привлекли пять единиц техники, 17 человек личного состава.