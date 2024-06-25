В Рязани сгорела хозпостройка

Возгорание произошло на Московском шоссе. Площадь пожара — 70 квадратных метров.

В Рязани сгорела хозпостройка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Кадры с места пожара опубликовал Telegram-канал RZN_Life.

Вызов о возгорании поступил во вторник, 25 июня, в 0:02. Пожар локализовали в 0:39, открытое горение ликвидировали в 1:07. Огонь уничтожил хозпостройку на площади 70 квадратных метров.

Пострадавших нет.

Также в сети появились видео, как двое молодых людей пытались потушить возгорание до приезда спасателей.

К тушению огня привлекли пять единиц техники, 17 человек личного состава.