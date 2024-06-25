В Рязани пропал 48-летний Олег Зенин

Данных о местонахождении мужчины нет с 13 июня. Отмечается, что рязанец нуждается в медицинской помощи.

В Рязани пропал 48-летний Олег Зенин. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Данных о местонахождении мужчины нет с 13 июня.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темные с проседью, серо-зеленые глаза. Был одет в камуфляжный костюм цвета хаки и серые кроссовки.

Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Зенина, просят сообщать по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.