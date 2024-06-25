В Рязани подростки разбили силомер у торгового центра
Группа подростков разбила игровой автомат, измеряющий силу удара.
В Рязани подростки разбили силомер у торгового центра. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
Инцидент произошел у ТЦ «Малина» в Рязани. Группа подростков разбила игровой автомат, измеряющий силу удара. Молодые люди пытались перевернуть автомат, били его ногами и пытались вырвать из него «грушу».
Все происходящее они снимали на камеру. Видео можно посмотреть по