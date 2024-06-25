В Рязани мужчина в военной форме устроил конфликт в маршрутке

По словам автора поста, в Рязани участились случаи конфликтов с военными в общественном транспорте.

В Рязани мужчина в военной форме устроил конфликт в маршрутке. Об этом сообщили в Telegram-канале Rzn Life.

По словам автора поста, это уже третий случай конфликтов с людьми в военной форме в общественном транспорте Рязани.

«Я вижу уже третий случай за последние две недели. Очень агрессивные, реагируют на любые замечания. Пусть люди помнят, что нельзя лезть с ними в перепалку. Конкретно этот спал на двух сидушках, распивал алкогольный напиток в маршрутке, который потом разлил на пол и на ноги женщин, выходящих из маршрутки. Орал благим матом», — отметила рязанка.