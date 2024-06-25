В России подешевели новые автомобили

Впервые за долгое время средняя стоимость машины упала ниже 3 млн.

В России подешевели новые автомобили. Об этом сообщает «Автостат».

По информации агентства, в июле прошлого года средневзвешенная цена авто составляла 3 млн рублей. В течение 10 месяцев она находилась примерно на той же отметке, достигнув максимума в марте (3,9 млн рублей). Однако затем показатель стал снижаться. Сейчас средняя стоимость машины составляет примерно 2,8 млн рублей.

Аналитики считают, что падение ценника связано с изменением структуры продаж новых «легковушек». Так, за последнее время доля бюджетных авто на рынке выросла, а дорогих и очень дорогих — уменьшилась.