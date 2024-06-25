В Подмосковье мигранты домогались 9-летней девочки

В Подмосковье мигранты домогались 9-летней девочки. Об этом во вторник, 25 июня, сообщил Telegram-канал «ЧП Россия сегодня».

Инцидент произошел в поселке Фряново. Школьница шла мимо ремонтируемого здания почты, где работали иностранцы. Мужчины предложили ребенку провести время в уединении.

Девочка смогла убежать от педофилов и рассказала о ситуации родителям. Они вызвали полицию и вместе со стражами порядка отправились на стройку.

При виде людей в форме мигранты попытались скрыться. Их задержали.