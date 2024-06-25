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В Москве с 1 июля изменится стоимость платной парковки
На некоторых улицах оставить машину на час обойдется в 600₽.

В Москве с 1 июля изменится стоимость платной парковки. Об этом во вторник, 25 июня, сообщили РИА Новости со ссылкой на департамент транспорта.

На 12 улицах стоянка станет дешевле, а на 1% самых загруженных платных парковок в центре предельный тариф будет увеличен.

В этот список попали попали улицы и переулки в Басманном, Мещанском, Пресненском, Таганском, Тверском районах и районе Арбат, там час парковки будет стоить 600₽ днем и 200₽ ночью.

Сейчас тариф составляет 480₽ в час.