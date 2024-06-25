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В Михайловском районе снесут восемь аварийных домов за 4,5 миллиона рублей
Согласно документации, степень изношенности домов составила 76-77 процентов.

В Михайловском районе демонтируют восемь расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчик — администрация Михайловского района. Начальная цена контракта составляет четыре миллиона 463 тысячи 927 рублей.

Согласно документации, степень изношенности домов составила 76-77 процентов, что соответствует аварийному состоянию. Сносу подлежат здания по адресам:

  • поселок Горенка, улица Гагарина, дом № 8;
  • поселок Горенка, улица Мира, дом № 2;
  • поселок Змеинка, улица Береговая, дом № 8;
  • поселок Змеинка, улица Комсомольская, дом № 2;
  • рабочий поселок Октябрьский, улица Кооперативная, дом № 6;
  • рабочий поселок Октябрьский, улица Кооперативная, дом № 8;
  • рабочий поселок Октябрьский, улица Пионерская, дом № 7;
  • рабочий поселок Октябрьский, улица Симбирская, дом № 5.

В документах указано, что подрядчик должен предоставить администрации района фотографии работ до и после. Когда здания снесут, строительные отходы вывезут на полигон для утилизации и захоронения.

Работы выполнят по 14 октября 2024 года.