В Красноярском крае женщина зарубила топором трехлетнюю дочь

В Красноярском крае женщина зарубила топором трехлетнюю дочь и ранила ножом другую дочь. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

34-летняя женщина уличила супруга в измене и решилась на убийство. Пока дети спали, она схватила топор и убила младшую девочку. После она взяла нож и ударила старшую в шею. Ребенок в больнице.

Уточняется, что отец детей находился на работе. Протрезвев, женщина позвонила подруге и призналась в преступлениях.

На многодетную мать возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.