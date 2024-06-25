В Кадоме осудили местного жителя за кражу денег с чужой карты

Мужчине назначили 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

В Кадоме осудили местного жителя за кражу денег с чужой карты. Об этом во вторник, 25 июня, сообщил ИД «Пресса».

Установлено, что в декабре 2023 года 50 летний местный житель нашел возле магазина в районном центре банковскую карту. Он забрал платежное средство и купил с его помощью алкоголь и продукты.

Мужчину признали виновным в краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Ему назначили 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с возложением дополнительных обязанностей.