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В Кадоме осудили местного жителя за кражу денег с чужой карты
Мужчине назначили 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

В Кадоме осудили местного жителя за кражу денег с чужой карты. Об этом во вторник, 25 июня, сообщил ИД «Пресса».

Установлено, что в декабре 2023 года 50 летний местный житель нашел возле магазина в районном центре банковскую карту. Он забрал платежное средство и купил с его помощью алкоголь и продукты.

Мужчину признали виновным в краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Ему назначили 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с возложением дополнительных обязанностей.