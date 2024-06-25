В ХМАО в торговом центре мальчика задавил грузовой лифт

В ХМАО в торговом центре ребенка задавил грузовой лифт. Об этом сообщил портал URA.ru .

Инцидент произошел 24 июня в ТЦ на улице Ленина в городе Урай.

По предварительной информации, 11-летний ребенок стоял около открытых дверей шахты грузового лифта. Он попытался запрыгнуть на платформу, движущуюся вверх с первого этажа, однако его зажали конструкции лифта. От полученных травм ребенок умер.

Следователи устанавливают детали трагедии. В ходе расследования силовики также оценят действия работников, которые оставили двери лифта открытыми, а также лиц, отвечающих за безопасность в ТЦ.