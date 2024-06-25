В Госдуме хотят обязать депутатов согласовывать поездки заграницу

Предлагается досрочно прекращать полномочия парламентариев при отсутствии подтверждения выезда.

В Госдуме хотят обязать депутатов согласовывать поездки заграницу. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается прописать в законе «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ». Закон дополняется нормой о том, что сенаторы и депутаты Госдумы «обязаны согласовать выезд за пределы территории РФ, за исключением служебных командировок». Порядок и сроки такого согласования определят советы палат парламента.

При этом указывается, что полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно «в случае выезда из РФ без согласования».