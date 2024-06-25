В ДТП в Спасском районе погиб 43-летний мужчина

ДТП случилось 21 июня на 75 километре дороги «Рязань-Спасск-Ижевское»

В ДТП в Спасском районе погиб 43-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось 21 июня на 75 километре дороги «Рязань-Спасск-Ижевское». Столкнулись Ford Fusion, под управлением 66-летнего рязанца, «ГАЗ Некст», под управлением 55-летнего водителя и «ВАЗ 211540» под управлением 43-летнего местного жителя.

В результате водитель автомобиля «ВАЗ 211540» от полученных травм скончался.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места.