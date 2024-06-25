В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали двое мирных жителей

В Белгородской области дрон ВСУ влетел в пятиэтажку. Кадры опубликовал глава региона Вячеслав Гладков.

По информации чиновника, атаке шести беспилотников ВСУ подвергся Яковлевский район. В двух многоквартирных домах города Строитель выбиты окна и повреждены балконное остекление на нескольких этажах. В одной квартире балкон полностью разрушен.

Пострадали двое местных жителей. У женщины выявили ранения ноги и руки, у мужчины ранено плечо.

В селе Быковка после атаки повреждены два частных дома.

На местах работают оперативные службы.