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В Башкирии у мужчины отказали органы после употребления шаурмы

В Башкирии 25-летний мужчина оказался в реанимации после употребления шаурмы. Об этом сообщил Mash Batash.

Инцидент произошел в городе Ишимбай.

Мужчина купил шаурму в одном из ресторанов и через три часа потерял сознание.

Уточняется, что «скорая» привезла пациента с отказывающими почками, легкими и печенью в больницу. Только спустя пять дней пострадавший пришел в сознание, его перевезли в Уфу. У пациента диагностировали острое отравление сальмонеллой.

Из публикации следует, что сейчас мужчина здоров, он пытается судиться с общепитом. Известно, что суд частично удовлетворил иск и обязал владельца ресторана выплатить 800 тысяч рублей, однако истец указывает, что до сих пор деньги не получил. Он полагает, что могут быть и другие пострадавшие покупатели шаурмы.