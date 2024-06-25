В Башкирии у мужчины отказали органы после употребления шаурмы

В Башкирии 25-летний мужчина оказался в реанимации после употребления шаурмы. Об этом сообщил Mash Batash.
Инцидент произошел в городе Ишимбай.
Мужчина купил шаурму в одном из ресторанов и через три часа потерял сознание.
Уточняется, что «скорая» привезла пациента с отказывающими почками, легкими и печенью в больницу. Только спустя пять дней пострадавший пришел в сознание, его перевезли в Уфу. У пациента диагностировали острое отравление сальмонеллой.
Из публикации следует, что сейчас мужчина здоров, он пытается судиться с общепитом. Известно, что суд частично удовлетворил иск и обязал владельца ресторана выплатить 800 тысяч рублей, однако истец указывает, что до сих пор деньги не получил. Он полагает, что могут быть и другие пострадавшие покупатели шаурмы.