Соцсети: в Рязани на улице Зубковой двое неизвестных избили мужчину

На место приезжала скорая помощь.

В Рязани на улице Зубковой двое неизвестных избили мужчину. Об этом во вторник, 25 июня, сообщил Telegram-канал « Подслушано в Рязани ».

По словам пользовательницы, молодые люди на вид 20-22 лет около дома № 31б напали на прохожего.

«Били очень жестоко, мужчина упал и ударился головой об металлическую урну, пробив голову до крови, была вызвана скорая. С этими парнями была уже история на улице Зубковой 31, приблизительно месяц назад они также просто начали избивать проходивших парней, пока за них не вступились прохожие», — написала женщина.

Официальная информация о ситуации не поступала.