Соцсети: в Рязани на улице Зубковой двое неизвестных избили мужчину
На место приезжала скорая помощь.
В Рязани на улице Зубковой двое неизвестных избили мужчину. Об этом во вторник, 25 июня, сообщил Telegram-канал «
По словам пользовательницы, молодые люди на вид 20-22 лет около дома № 31б напали на прохожего.
«Били очень жестоко, мужчина упал и ударился головой об металлическую урну, пробив голову до крови, была вызвана скорая. С этими парнями была уже история на улице Зубковой 31, приблизительно месяц назад они также просто начали избивать проходивших парней, пока за них не вступились прохожие», — написала женщина.
Официальная информация о ситуации не поступала.