Рязанские следователи раскрыли убийство несовершеннолетней благодаря блокноту

Убийца подробно зафиксировал свои действия в записной книжке.

Рязанские следователи раскрыли убийство несовершеннолетней благодаря блокноту. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

По словам прокурора Марии Анашкиной, осужденный подготовил и разработал план, который он детально расписал в своей записной книжке, которая стала свидетелем данного преступления. В ходе обыска записи были изъяты.

Напомним, ранее стало известно, что рязанца осудили за убийство несовершеннолетней.