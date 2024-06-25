Рязанская ГАИ анонсировала рейды для пешеходов
Рейды пройдут во вторник, 25 июня. Сотрудники ГАИ будут нести службу в местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Рязанская ГАИ анонсировала рейды для пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Рейды пройдут во вторник, 25 июня. Сотрудники ГАИ будут нести службу в местах, для которых характерны частые нарушения ПДД со стороны пешеходов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Ранее Госавтоинспекция анонсировала рейды «Детское кресло».