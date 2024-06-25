Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях июня

В рейтинге указаны вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей в месяц.

Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях июня. Рейтинг появился на сайте hh.ru .

Первое место рейтинга заняла профессия водителя с правами категории Е с заработком до 160 тысяч рублей в месяц. Вторую строчку занял оператор станка с программным управлением с зарплатой от 120 тысяч рублей. Третье место рейтинга заняла профессия менеджера по продажам образовательных услуг с заработной платой от 100 до 500 тысяч рублей на руки.

Отметим, что средний уровень дохода, который рязанские компании указали в вакансиях на сайте за последний месяц, составляет 55 650 рублей.